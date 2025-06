Marise Wipani ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo classificandosi seconda al concorso di "Miss Nuova Zelanda" e poi ha conquistato la coroncina di Miss Universo. Al cinema ha debuttato nel film poliziesco australiano "Grievous Bodily Harm" ma la fama è arrivata con la serie tv "Soldier, Soldier" nel 1993 dove ha recitato nella terza stagione. Tra i vari ruoli al cinema anche una parte in "Hercules in the Maze of the Minotaur" (poi anche nella serie "Hercules: The Legendary Journeys"), in "Bonjour Timothy" e "Channelling Baby".