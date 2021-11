Mario Giordano risponde a Lilli Gruber: "Sì ho una brutta voce è un difetto fisico, ma tu sei caduta in basso"

"Ebbene sì cara Lilli Gruber, ho una brutta voce. Che ci vogliamo fare? È un mio difetto fisico: ti chiedo scusa, vi chiedo scusa. Ho una brutta voce, ho un difetto fisico". Con queste parole il conduttore di "Fuori dal Coro" Mario Giordano risponde a Lilli Gruber. La giornalista aveva detto a un evento pubblico: "No, per me Mario Giordano non è un collega" e nel riferirsi al giornalista di Rete 4 aveva provato a imitarlo: "Se faccio un verso, sai chi è questo Giordano". "Che la regina del politicamente corretto prenda in giro, attacchi una persona sui suoi difetti fisici, beh, a che livello sei caduta cara Lilli?", è la replica di Giordano in apertura della sua trasmissione andata in onda il 16 novembre su Rete 4.

Il padrone di casa, dopo poco, rincara la dose e mostrando una foto della giornalista al mare commenta: "Se poi cara Lilli per essere tuoi colleghi bisogna partecipare alle riunioni dei ricconi del Bilderberg e farsi vedere sugli yatch con De Benedetti - afferma Giordano - ebbene allora Lilli Gruber io sono orgoglioso di non essere tuo collega perché al Bildeberg non ci vado e sullo yatch con De Bendetti neppure. Ho questa brutta voce e la uso per urlare e cercare di risolvere qualche problema degli italiani", conclude Giordano.