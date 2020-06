“Fuori dal Coro”, Mario Giordano in una gabbia di plexiglass: “Inscatoliamo i ragazzi come sottaceti”

Rinchiuso in una gabbia di plexiglass Mario Giordano lancia un appello: “Inscatolare i ragazzi a scuola come dei cetrioli sottaceto? E’ l’ultima trovata geniale uscita dal Ministero, poi però Azzolina ha detto che ci ha ripensato”. A “Fuori dal Coro” le critiche non si risparmiamo e il conduttore sottolinea: “Il problema è che si va avanti sempre in questo modo. Non si capisce nulla: non si sa ancora come si riprenderà a settembre”. Poco dopo Mario Giordano precisa: “Però si fanno dei progressi: il ministro ha capito che i ragazzi non sono imbuti da riempire e neanche sottaceti da mettere in una scatola”