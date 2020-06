Università, ministro Manfredi: "No plexiglass, ma più aule"

"Plexiglass nelle aule universitarie? No, non ci stiamo pensando. Pensiamo invece all'allungamento dell'orario per le lezioni e a un maggior numero di aule. Ci sarà dunque una diversa organizzazione". Lo afferma il ministro dell'Università Gaetano Manfredi aggiungendo: "Interverremo sulle tasse universitarie allargando la no tax area, fino a 20mila euro di reddito Isee non si pagheranno. Tra 20mila e 30mila ci saranno degli sconti molto importanti".