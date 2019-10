Mario Giordano contro Halloween: "Voglio festeggiare i santi e onorare i defunti"

Pesante invettiva di Mario Giordano contro Halloween durante l’ultima puntata di "Fuori dal Coro", con tanto di zucche spaccate in diretta a colpi di mazza da baseball tricolore. "Io non voglio festeggiare Halloween, pensate quanto sono fuori dal coro. Voglio festeggiare la Festa di Ognissanti e poi voglio anche celebrare la Giornata di tutti i Defunti", ha dichiarato il conduttore con tono polemico.

"Si spendono ogni anno 300 milioni per vestiti di zombie, di scheletri e di cose orrende. Tutto per importare una tradizione che non è la nostra, e dimentichiamo invece le nostre radici e allora io dico no", ha continuato Giordano che si è poi scagliato contro un mucchio di zucche, appositamente intagliate per la celebre festa popolare di origine celtica.

Un finale teatrale scandito dagli applausi e dai colpi di mazza: "Io Halloween non lo voglio festeggiare", ha urlato l’ex direttore del Tg4 protagonista di una scena già diventata virale.