Halloween da brividi: ecco le sei scene più paurose della storia del cinema

Manca poco alla notte più spaventosa dell'anno e quale momento migliore per una serata all'insegna della paura? Da più di cent'anni il cinema ci affascina, appassiona, e da altrettanti ci terrorizza: il primo film horror della storia è stato infatti "Le Manoir du Diable", prodotto nel 1896 da uno dei primi cosiddetti registi visionari, Georges Méliès. Oggi possiamo dire di aver visto qualunque mostruosità passare per il grande schermo, dal Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau (1922) fino ai morti viventi di George Romero a partire dal 1968. passando per l'immortale "Alien" di Ridley Scott (1979), l'inquietante "Shining" di Stanley Kubrick (1980) basato sull'omonimo romanzo di Stephen King per arrivare anche a produzioni di ispirazione orientale come "The Ring" di Sam Raimi (2002) e "The Grudge" (2004) di Takashi Shimizu.

In occasione di Halloween vi riproponiamo dunque alcune delle scene più spaventose o inquietanti che abbiano attraversato il grande schermo e, anche a distanza di anni, continuano a essere terrificanti.