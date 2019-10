Un Halloween con "La famiglia Addams": nei cinema il nuovo film di animazione

Il giorno di Halloween vede il ritorno nei cinema della famiglia gotica per eccellenza. Esce infatti " La famiglia Addams ", la nuova versione animata di un classico del divertimento. Nell'edizione italiana tra i doppiatori ci sono Virginia Raffaele , Pino Insegno, Raoul Bova e Loredana Bertè . Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva.

Creata come fumetti dalla penna di Charles Addams negli anni 30, la famiglia composta da Gomez, Morticia, Mercoledì, Pagsly, lo zio Fester e il maggiordomo Learch, è diventata un cult con la serie tv in bianco e nero degli anni 60, con John Astin e Carolyn Jones, da noi trasmessa sul finire dei 60's dalla Rai per poi avere nuova vita nei primi anni 80 grazie alle tv private. Sono arrivati poi negli anni una serie a cartoni animati a metà anni 70 e poi il grande schermo, con i due film dei primi anni 90 diretti da Barry Sonnenfeld con un super cast composto da Raul Julia, Anjelica Houston, Christina Ricci e Chrystopher Lloyd.

In questa nuova versione animata, diretta da Greg Tiernan e Conrad Vernon, la famiglia Addams vive felice nella propria dimora fatiscente in cima a una nebbiosa collina del New Jersey, mentresi apprestaa ricevere i parenti per un'importante riunione di famiglia.Quando la nebbia si dissolve, però, gli Addams si ritroveranno ad affrontare una subdola conduttrice di reality televisivi, la designer Margaux Needler, ossessionata dall'assoluta perfezione color pastello della vita suburbana.

