Dopo i chili persi all'"Isola dei Famosi" punta a perdere peso aiutandosi con farmaci
Mario Adinolfi racconta soddisfatto sui social gli "effetti" del suo dimagrimento e aggiorna i follower sui suoi miglioramenti. "Dopo la prima penna di Tirzepatide (quattro iniezioni) mi sono accorto che sto per perdere la fede nuziale", spiega l'ex naufrago che, dopo aver perso 34 kg durante l'"Isola dei Famosi" continua ad accumulare successi nella sua battaglia contro il sovrappeso.
Tutto merito di un farmaco, il Tirzepatide, (ma non solo specifica Adinolfi), usato abitualmente per chi soffre di diabete di tipo 2, ma che ha come effetto collaterale quello di favorire la perdita di peso tenendo sotto controllo la glicemia. Ma anche di una dieta mirata associata ad attività fisica costante. Il risultato? 45 kg persi in 100 giorni come spiega nel suo post sui social mostrando il prima e il dopo del dito al quale porta l'anello nuziale.
"Mi continuate a chiedere notizie sul dimagrimento, ringrazio per l’incoraggiamento ma ci sono cose più importanti di cui occuparsi. Comunque, un piccolo segno: dopo la prima penna di Tirzepatide (quattro iniezioni) mi sono accorto che sto per perdere la fede nuziale. Prima, complici i 65 chili che ho preso dall’anno del matrimonio, mi stringeva al punto di aver disegnato un solco nel dito, ancora visibile. Ora dopo 45 chili persi in 100 giorni, Silvia mi ha detto: dobbiamo andare dall’orafo a farla stringere un po’. E son soddisfazioni. Todo cambia en esto mundo".
Tuttavia il giornalista e scrittore ha voluto fare delle precisazioni e in un post successivo ha ribadito come il solo farmaco non sia la panacea per la perdita dei chili di troppo.
"Ho l’e-mail e i DM che traboccano di messaggi a tema Tirzepatide, quindi meglio rispondere a tutti con un messaggio pubblico. Stampatevi bene in mente queste cinque parole: non è un farmaco miracoloso. Potete affrontare le iniezioni in pancia settimanali che letteralmente vi toglieranno l’appetito solo sotto stretto controllo medico e solo se accetterete due ulteriori condizioni: dieta e movimento".
Quindi l'ex naufrago spiega quale sia il suo regime alimentare ormai da mesi: "Io dalla mia dieta ho progressivamente eliminato pane, pasta, pizza, fritti, dolci e bibite gassate. Poi cerco di camminare il più possibile, mi sono spinto oltre i 5.000 passi, quasi 4 km in meno di un’ora. Oggi sono cento giorni esatti dall’ultima pesata che feci sulla piastra per bovini che abbiamo in casa e segnò 227.9 kg".
Quindi Adinolfi riconosce il contributo reso dalla sua partecipazione al reality in questo processo di cambiamento fisico: "L’Honduras ha fatto molto, sull’Isola mangiavo poco e niente con una quotidianità faticosissima e chiusi con la pesata in diretta nazionale durante la finale a quota 194.9 kg. Ora grazie al triplice effetto di Tirzepatide, dieta e movimento fisico sono a 183, 45 kg persi in 100 giorni. Si può fare solo con una prova di forza di volontà estrema, con una determinazione d’acciaio, se vi affidate unicamente al farmaco non accadrà nulla e spenderete soldi inutilmente. Parlate con un medico del vostro caso personale e io sarò sempre qui a darvi forza perché voi ne avete data a me".
