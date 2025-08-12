Tuttavia il giornalista e scrittore ha voluto fare delle precisazioni e in un post successivo ha ribadito come il solo farmaco non sia la panacea per la perdita dei chili di troppo.

"Ho l’e-mail e i DM che traboccano di messaggi a tema Tirzepatide, quindi meglio rispondere a tutti con un messaggio pubblico. Stampatevi bene in mente queste cinque parole: non è un farmaco miracoloso. Potete affrontare le iniezioni in pancia settimanali che letteralmente vi toglieranno l’appetito solo sotto stretto controllo medico e solo se accetterete due ulteriori condizioni: dieta e movimento".