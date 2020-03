Marini contro Elia, Marco Senise la causa della rivalità: "Dopo Antonella, sono stato con Valeria"

Dietro la rivalità tra Antonella Elia e Valeria Marini che sta scuotendo le mura del "Grande Fratello Vip" ci potrebbe essere un uomo. Si tratta di un volto noto della televisione italiana: Marco Senise, conosciuto in particolare per la sua lunga partecipazione nel programma "Forum".

Il presentatore, ospite di Barbara d'Urso a "Live", ha parlato del rapporto con le due concorrenti del reality: "Sono stato fidanzato con Antonella per un paio di mesi - ha ammesso Senise - una volta mentre ero a cena con lei in un ristorante di Roma, entrò Valeria Marini. Antonella non poteva vederla perché era girata di spalle, ma Valeria iniziò a mandarmi baci e a leccarsi le labbra mentre mi guardava... per fortuna che Antonella non la vide, altrimenti sarebbero volati i piatti".

Gesti ammiccanti che, secondo Senise, avrebbero trovato riscontro qualche tempo dopo: "Poi io e Antonella ci siamo lasciati e a quel punto ho iniziato a vedere Valeria..."