Grande Fratello Vip, Antonella Elia di nuovo contro Valeria Marini: "Sei falsa e ipocrita"

Scontro senza fine nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Valeria Marini. Già protagoniste di un duro litigio la scorsa settimana, le due concorrenti del reality hanno di nuovo dato spettacolo nella Casa più spiata d’Italia.

Come mostra il video, mandato in onda da "Pomeriggio Cinque, ad accendere il confronto è stato il timido tentativo di chiarimento da parte dell’ex regina del Bagaglino: "Il rosario non era per te, ma per era me. Non te l'ho sbattuto in faccia", prova a spiegare Valeria riferendosi al tanto discusso gesto che aveva scatenato il precedente litigio. "Sei una bugiarda, stai mentendo, la tua è stata una provocazione", replica prontamente l’Elia che poi continua: "Sei falsa, ipocrita e codarda".