“Grande Fratello Vip”, le false scuse di Antonella Elia sulla spinta a Valeria Marini: “Chiedo perdono…al pubblico”

In settimana al “Grande Fratello Vip” la tensione tra Antonella Elia e Valeria Marini era sfociata in una lite molto violenta. Tra le urla e le accuse reciproche, la soubrette aveva iniziato a sventolare un rosario sotto il naso della coinquilina. Vedendo quel gesto, Antonella Elia non era più riuscita a trattenersi e aveva spinto l’altra concorrente. Alfonso Signori ha condannato in maniera molto dura l’accaduto e ha voluto dare la possibilità alla responsabile di giustificarsi. Antonella Elia non si è lasciata sfuggire neanche questa occasione per provocare la nemica e ha detto: “Mi scuso…con il pubblico”. Una precisazione che non è sfuggita a Valeria Marini la quale subito ha sottolineato: “Non ha chiesto scusa a me”. Il conduttore ha dovuto a quel punto obbligare Antonella Elia a rivolgersi alla coinquilina e chiedere, finalmente, perdono.