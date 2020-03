Gf Vip, Pietro Delle Piane e i baci di Antonella: “Danno fastidio ma è nella casa per lavorare”

Antonella Elia bacia tutti. Nella casa del "Grande Fratello Vip" la showgirl è stata protagonista di un bacio appassionato con Antonio Zequila, durante una scena recitata. Il fidanzato Pietro Delle Piane, ospite a “Mattino Cinque”, non sembra particolarmente turbato e ostenta invece sicurezza. “Mi dà fastidio, ma è nella casa per lavorare”, spiega l’attore che, incalzato da Federica Panicucci, chiarisce: “Non piace vedere che le sue labbra tocchino quelle di un altro, come credo dia fastidio anche a lei…” Un’affermazione che scatena l’ilarità della conduttrice e degli ospiti in studio.

Prima di quello con Zequila nella casa c’è stato anche il bacio sulle labbra con Fabio Testi. “Un bacio fraterno, mi ha commosso”, spiega imperturbabile Delle Piane, che deve rivedere anche il bacio di Antonella con Aristide.

E alla fine lancia una stoccata agli inquilini maschi della casa: “Se ne approfittano perché è molto fragile, mancandole di rispetto”.