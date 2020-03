Grande Fratello Vip, tra Antonella e Valeria sono ancora scintille: "Sei una cretina!"

Quella tra Antonella Elia e Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip si sta trasformando in una vera faida. Ormai ogni pretesto è buono per accendere una discussione che spesso finisce in lite. L'ennesimo episodio è partito da una situazione simile a quella che aveva fatto scattare il litigio tra Antonella e Patrick: un contatto fisico, la Elia che si lamenta e... da lì solo insulti e improperi.

Tutto parte in cucina, dove Valeria dà due buffetti sulla schiena a mo' di rimprovero ad Antonella che, involontariamente, le ha sfilato l'infradito. La Elia si lamenta, dice che le ha fatto male, inizia a parlare di "pugno nei reni". Inizialmente la Marini sembra volerla prendere sul ridere ma in effetti da ridere c'è poco. Anche perché Antonella va subito sul pesante: "Ma tu sei proprio cretina!". E mentre Antonio prova a mettersi in mezzo per placare gli animi, rincara la dose: "Smettila di starnazzare come una gallina e levati dalle palle!".

A quel punto Valeria perde la pazienza e inizia a urlare ad Antonella: "Continua con le offese, tu sai solo offendere tutti. Non sei nessuno per dire ciò che dici, devi smetterla di dire parolacce alle persone". Ma Antonella serafica ribatte: "Tu sei una bugiarda congenita, appena mi vedi inizi a provocare - le dici -. Quindi o ti tranquillizzi e la smetti di rompermi le palle o sennò io ti insulto giorno e notte". Il battibecco si placa solo perché la Marini viene chiamata in confessionale, ma sicuramente ci saranno altre puntate...

