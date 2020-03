"Grande Fratello Vip", Paola Di Benedetto dedica parole dolci al suo Fede

Il reality sta mettendo alla prova l'amore tra Paola e Federico, che hanno già affrontato e superato una crisi in passato. Dentro la Casa l'ex Madre Natura ha infatti parlato del doloroso tradimento, che ha separato la coppia per qualche mese. La modella gli ha però perdonato la scappatella e non hai mai smesso di palesare il suo amore per lui.

Tra le tante qualità di Fede pare ce ne sia una particolare che ha conquistato Paola. Parlando con Fernanda e Sara di biancheria intima, Paola ha infatti dichiarato che una delle più grandi soddisfazioni per un uomo sia proprio la capacità di slacciare il reggiseno al di sopra della maglietta: “Lo vedi, magari ti stai baciando, e se riesce a slacciarlo il suo sguardo si accende”, commenta provocando le risate delle altre inquiline.



Ti potrebbe interessare: