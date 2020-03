"Grande Fratello Vip", Fernanda scoppia in lacrime dopo le accuse per i riti "anti Elia"

Durante il quindicesimo appuntamento del " Grande Fratello Vip ", Fernanda Lessa è stata redarguita da Alfonso Signorini per le sue pratiche anti superstizione (tra segni della croce e uso del sale) nei confronti di Antonella Elia , rea di trasmettere negatività. Dopo la puntata, la modella ha avuto un crollo emotivo: rintanata sul pavimento della sua camera, ha iniziato a piangere. Adriana ha provato a consolarla, ma Fernanda ha spiegato di temere che fuori dalla Casa le figlie possano subire bullismo per quanto accaduto in puntata.

LEGGI ANCHE > "Grande Fratello Vip": Asia, Sara e Fabio sono al televoto

“Hanno fatto vedere solo le cattiverie in puntata. Io non sono malefica, non sono una strega” ha detto tra le lacrime Fernanda ad Adriana. La giffona ha spiegato alla coinquilina: "Io non voglio che facciano bullismo alle mie figlie perché la mamma è una strega. Io sono stata bullizzata tutta la vita", facendole venire in mente quando veniva derisa per le sue origine indios. "Per questo mi piacciono i pupazzi, perché erano gli unici miei amici. Io non avevo amici quando ero piccola. Anche mia sorella e i miei genitori facevano i bulli", ha raccontato. Poi la confessione: "Ho passato più di un anno a pensare come uccidermi”.

TI POTREBBE INTERESSARE: