Marina La Rosa prosegue il suo racconto con sempre maggiore indignazione: "Girandosi mio figlio ha visto il suo amico che si stava rialzando, perché era caduto a terra, anche lui colpito da qualcuno. (...) A parte questo gioco opinabile, chissà da dove derivi questo grande divertimento, io credo che ci sia proprio un problema serio", prosegue l'ex gieffina che sottolinea di non credere più nelle forze dell'ordine: "Quando mi chiedete se mi fido delle forze dell'ordine e vi scandalizzate perché dico di no… No, io non mi fido, perché sono andata a fare la denuncia in Questura e i poliziotti stessi mi hanno confermato che ormai Trastevere è praticamente il Bronx, loro il sabato sera sono dai 3 ai 7 a gestire questa zona. Una zona come Trastevere, così complicata, dove l'altro giorno un ragazzino è stato accoltellato ed è ricoverato al San Camillo, è possibile che venga sorvegliata di sabato sera, quando c'è un fiume di gente, solo dai 3 ai 7 poliziotti? C'è una distribuzione sbagliata delle forze dell'ordine? Non lo so, intanto scriverò al questore di Roma e al Comune di Roma perché vorrei che tutti quelli che vanno a Trastevere tornassero a casa sereni, tranquilli, sani e salvi" e poi pubblica lo scatto con la denuncia effettuata.