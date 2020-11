Marina La Rosa racconta le violenze subite dall'ex: "A casa inventavo scuse per nascondere i segni"

Dopo la testimonianza shock sul passato di Daniela Rosati, la quale ha raccontato di aver subito numerose violenze fino a perdere il bambino che portava in grembo, anche Marina La Rosa interviene nel salotto di "Domenica Live" per rivivere una particolare relazione della sua gioventù.



In settimana l'ex concorrente del "Grande Fratello" aveva raccontato, attraverso un lungo messaggio sui social, di essere stata picchiata da un suo ex, rischiando addirittura di essere investita dopo una discussione. "Anche se ho superato questa esperienza e adesso sono serena, le cicatrici restano - racconta Marina invitando tutte le donne a non accettare atteggiamenti simili - Tornavo a casa, provando a nascondere i segni e il sangue sul volto e cercavo delle scuse, un giorno cadevo, un giorno venivo graffiata dai gatti che raccattavo per strada".



Fino ad arrivare all'episodio chiave, che ha dato una svolta definitiva alla loro relazione: "Quando cercò di investirmi con la moto ci furono delle persone estranee che si misero in mezzo per difendermi. In quel momento ho capito che c'era qualcosa che non andava".