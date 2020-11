Daniela Rosati a "Domenica Live": "Io presa a calci mentre ero incinta, così persi il bambino"

Daniela Rosati torna in tv, nel salotto di "Domenica Live", per raccontare le violenze subite da un suo ex fidanzato, rivelando addirittura di aver perso il bambino che portava in grembo. "Un giorno dovevamo andare in barca, ma io non stavo bene e lo pregai di evitare perché avevo la nausea - ricorda l'ex conduttrice - In quel momento è come se fosse impazzito, mi ha spinta per terra e mi ha dato un calcio colpendomi sulla pancia. Quando mi ripresi ero in un lago di sangue, avevo perso il bambino. Ricordo di aver ripulito tutto, sentendomi quasi in colpa per aver sporcato. Poi non ricordo più nulla".



Purtroppo non si tratta dell'unico episodio di violenza, che Daniela attribuisce (senza giustificarlo) all'alcool: ha raccontato di essersi rotta un dito e di essersi completamente aperta un labbro, finendo in ospedale per essere curata. "Non l'ho mai denunciato - spiega nel salotto della trasmissione di Canale 5 - perché lui aveva già dei figli con un'altra donna e volevo tutelarli".



Una testimonianza forte, di cui Daniela non aveva mai parlato con nessuno, nemmeno alla madre a cui rivolge un messaggio importante: "Spero che tu ora non ti metta a piangere, voglio che tu sia serena, sapendo che capirai il mio silenzio".