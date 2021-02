Maria Teresa Ruta: "Amedeo Goria? Lo evito per rispettare il mio compagno"

"Lo evito per rispettare Roberto". Così Maria Teresa Ruta a "Live - Non è la d'Urso" risponde alla richiesta dell'ex marito, Amedeo Goria, che vorrebbe riconciliarsi con la madre dei suoi figli, Guenda e Gian Amedeo. "Quando nella vita si costruisce una nuova vita sentimentale, un nuovo amore - spiega Ruta - penso che sia complesso far capire al partner che dall'altro lato c'è solo affetto". La giornalista ed ex gieffina, da anni impegnata in una relazione con Roberto Zappulla, giustifica in questo modo la distanza verso l'ex marito.

"Il fatto che non si parlano tanto a me dispiace", questo invece il commento della figlia dei due giornalisti, Guenda Goria che dichiara che aiuterà il padre a riconciliarsi, una volta e per tutte, con la madre.