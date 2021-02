Maria Teresa Ruta e la violenza subita: "Non denunciai, per anni non riuscii a farmi sfiorare da un uomo"

Maria Teresa Ruta parla in tv della violenza subita per strada a Roma, quando aveva solo 19 anni. "Fu un'aggressione iniziata per un furto, volevano portarmi via la borsa e la catenina, era Ferragosto, non c'era nessuno in giro e io ho reagito", racconta la conduttrice, ospite di "Verissimo". "Forse questo li ha incattiviti", ha aggiunto l'ex concorrente del GF Vip rivelando di essere quindi stata spinta dentro un portone e picchiata: "Mi sono trovata seminuda svenuta per terra, forse perché qualcuno era intervenuto e aveva urlato qualcosa".

Maria Teresa Ruta ammette di aver commesso due errori in quella occasione: "Non denunciai e non lo dissi ai miei genitori perché non volevo che si preoccupassero". Quell'episodio ha condizionato molto la vita della show girl: "Per anni non sono riuscita a farmi sfiorare da un uomo".