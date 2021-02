Maria Teresa Ruta incontra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: "Mi avete tradito"

"Ricordatevi i cinque mesi belli che abbiamo vissuto insieme, mi sono sentita tradita". Maria Teresa Ruta torna per la prima volta nella Casa del "Grande Fratello Vip" dopo essere stata eliminata dal reality condotto da Alfonso Signorini. La presentatrice ha avuto modo di incontrare Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che, secondo Maria Teresa, non sarebbero stati leali con lei.

"Non mi è piaciuto non essere capita prima dell'eliminazione da quelli che consideravo miei amici - ha aggiunto Ruta - e non mi è piaciuto sentirvi parlare male di me alle mie spalle una volta uscita". "Ti ho sempre stimata, ti ho voluto bene", ha risposto Stefania, mentre Tommaso replica, giocando in difesa: "Nelle ultime settimane, abbiamo notato da parte tua un atteggiamento diverso".