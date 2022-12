Maria De Filippi prova a far ragionare Mario: "Essere riconosciuto per strada ti ha fatto sbarellare"

Continua a fare discutere l'atteggiamento di Mario a "Uomini e Donne". Il cavaliere dopo la gaffe con Gemma continua a scatenare le polemiche in studio. Nel corso delle puntate precedenti Mario avrebbe fatto capire di essere arrivato al trono over per corteggiare Gemma, ma solo per raggiungere la popolarità. Il cavaliere lo ha ammesso ad Alessandro durante un viaggio in treno, ma la conversazione è stata ascoltata anche da Gemma che era rimasta in linea al telefono dopo averlo chiamato.

Già durante quell'occasione Mario ha scatenato le polemiche in studio degli opinionisti, ma anche della conduttrice che lo ha invitato a riflettere rispetto al suo atteggiamento ed eventualmente a lasciare il programma. Mario, però, non ha colto il suggerimento della padrona di casa ed è ritornato in studio anche durante le puntate successive, scusandosi con Gemma salvo poi ballare con una dama e uscire con un'altra ancora.

Nell'ultimo appuntamento Gemma, però, ritorna a parlare di Mario e lo accusa di avere scritto falsità sui social. Secondo quanto riportato dalla dama del trono over, Mario si sarebbe sfogato scrivendo un lungo post su Facebook nel quale accusava non solo Gemma, ma anche Alessandro di essersi messi d'accordo per "audience e popolarità".

Le parole di Alessandro scatenano la furia degli opinionisti che si scagliano contro il cavaliere senza pietà. "Basta, questa è l’ultima puntata che fai", dichiara Tina Cipollari mentre Gianni Sperti aggiunge: "Non ti permetto di accusare Alessandro. Non gradiamo la tua presenza in questo studio perché sei una persona falsa".

Mario sembra lasciare lo studio, ma poi torna indietro dichiarando di non voler andare via in questo modo dal programma. A quel punto è proprio Maria De Filippi che prova a farlo ragionare. "La televisione è una bella e una brutta bestia - considera la padrona di casa - enfatizza tutte le cose. Molto probabilmente la tua quotidianità poteva cambiare e forse il fatto di essere riconosciuto per strada può far perdere la testa. In questo caso penso, sinceramente, che ti abbia fatto un po' sbarellare". A questo punto De Filippi consiglia a Mario di tornare a casa, riflettere su quanto accaduto, anche insieme alla sua famiglia, ed eventualmente di ritornare in studio, ma "con altro spirito".