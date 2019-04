Marco Mengoni stalkerato da due prof: lo scherzo delle “Iene”

Sta per uscire il nuovo singolo di Marco Mengoni, “Muhammad Ali”, e per l’occasione è stato preparato il tour di presentazione. Ma anche le “Iene” ci mettono lo zampino e scatenano due professori "stalker" al seguito del cantante. I due intervengono a un evento senza lasciarlo parlare, e nemmeno cantare, poi lo seguono ovunque, persino nella sua stanza d’hotel.



Mengoni non sospetta nulla, fino alla fine, ma finisce per spazientirsi: “Non je meno però mo’ lo denuncio”, si innervosisce il cantante. Gli animi si scaldano fino a quando non scoppia una rissa tra i due complici, proprio davanti agli occhi increduli di Mengoni. Poco dopo, però, arriva la rivelazione in rima: “Tutto è bene quel che finisce bene, questo è solamente uno scherzo delle Iene”.