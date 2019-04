Un tour sponsorizzato da un' agenzia di pompe funebri . Se non siete Elio e le storie tese (che collaborarono con un noto marchio per il concerto di addio), può darsi che non fareste i salti di gioia. Come accaduto ad Anna Tatangelo , vittima di uno scherzo dell'inviato delle Iene , Mitch. Imbarazzo, sconcerto e anche un po' di rabbia, la cantante non l'ha presa per niente bene...

La Tatangelo ha iniziato il tour per il nuovo album "La fortuna sia con me" poche settimane fa. Un appuntamento molto importante per lei che ha intrapreso un nuovo percorso artistico. Ovvio che di fronte alla proposta di una simile sponsorizzazione la reazione sia stata tutt'altro che conciliante. Dopo lo sconcerto iniziale è subentrata la rabbia. "Io non firmo niente" ha detto lei dopo un primo momento. Ma lo scherzo, che si è svolto nell'arco di un lungo periodo di tempo, non è certo finito al primo ostacolo. Anzi, la finta agenzia ha "rilanciato", regalando biglietti per il concerto della cantante a chi organizzava un funerale da loro... con tanto di incontro dei parenti del defunto con Anna nel backstage dello spettacolo. Come sarà andata a finire...?