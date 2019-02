Anna Tatangelo si racconta: "Con Gigi abbiamo superato anche questa"

Ai microfoni del talk show la cantante racconta: "Io sono uscita da casa di papà per entrare direttamente in quella di Gigi, ho saltato la fase vado a viver da sola o con le mie amiche. Ora mi sono trovata a vivere da sola con mio figlio. Per lui – prosegue – mi sono dovuta mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza per la sera, sul cuscino".



A Silvia Toffanin, che le chiede se Gigi abbia fatto un gesto romantico per festeggiare San Valentino, la cantante risponde: "Sì, mi ha lasciato una rosa rossa sul letto".



Tra le protagoniste femminili dell’ultima edizione di Sanremo, Anna confida: "Finalmente in questo Sanremo si è parlato di me come artista e non per altro".