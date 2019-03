Anna Tatangelo: "Da Gigi a Sanremo, la mia nuova vita"

Anna Tatangelo si confida in un’intervista a Grazia prima dell’inizio del tour in cui presenterà il suo nuovo album "La fortuna sia con me" . La cantante ricorda il suo ritorno a Sanremo , dove con "Le nostre anime di notte" ha raccontato l’anno di separazione con Gigi D'Alessio : "Al primo ascolto è facile trovare il riferimento a noi, in realtà parla di due persone che si sono lasciate e che si ritrovano occhi negli occhi, senza nascondigli. Il finale non c’è".

A proposito della storia interrotta con Gigi D'Alessio, aggiunge: "Ho capito che la solitudine aiuta, non è sempre una brutta parola. Ho anche superato la paura di dormire da sola".



Classe 1987, la cantante confessa a al settimanale: "Ho sempre avuto 30 anni. Anche quando ne avevo 15. Sono nata 30enne". E riguardo ad Achille Lauro, il rapper che ha da poco riarrangiato il suo brano "Ragazza di periferia", afferma: "È come se ci fossero due generazioni tra noi. D'altronde il primo Sanremo io l’ho fatto a 15 anni, lui a 29. All'epoca non esistevano i social, lui nasce da internet. È un bel confronto, il nostro, anche se poi siamo entrambi 'di periferia'".



Intanto il 22 marzo arriva in radio il suo nuovo singolo "Perdona", tratto da "La fortuna sia con me", uscito l'8 febbraio scorso. Ad aprile, l'artista sarà in concerto per sei eventi speciali attraverso l'Italia, in cui non mancheranno alcuni ospiti d'eccezione. Dopo la data zero il 30 marzo a Castelraimondo (MC), "La fortuna sia con me tour 2019" debutterà il 2 aprile a Roma (Largo Venue) e farà tappa il 4 aprile a Napoli (Common Ground), il 5 aprile a Conversano - BA (Casa delle Arti), il 10 aprile a Milano (Tunnel Club) con special guest Syria e Achille Lauro & Boss Doms, l'11 aprile a Torino (Hiroshima mon amour) e il 12 aprile a Roncade - TV (New Age).