Messaggi piccanti, fiori e telefonate a mezzanotte per un film con un attore bellissimo e scene un po’ spinte richieste per il provino. Sono le attenzioni riservate a Genoveffa Darone, detta Jenny, moglie del calciatore Lorenzo Insigne, per uno scherzo della trasmissione "Le Iene". La proposta arriva telefonicamente alla ragazza e la burla si protrae per diversi giorni.



Prima reazione dell’attaccante del Napoli: una "scoppola". Poi gli sfoghi, in casa e fuori, visibilmente alterato e pazzo di gelosia, fino all'arrivo su un fino set dove viene rivelata la verità. “Come hai passato questi giorni?” chiedono gli inviati della trasmissione, raccontando dello scherzo. “Di m***a, grazie a voi” risponde Insigne, ancora visibilmente turbato, ma abbozzando un sorriso.