È salito alla ribalta delle cronache dopo il festival di Sanremo, dove per molti era il favorito, ma la classifica finale l’ha visto piazzarsi secondo alle spalle di Mahmood. Quello che in pochi sanno però di Ultimo, giovanissimo cantante romano, è che sia una persona estremamente ipocondriaca. Ed è proprio su questa sua fobia che "Le Iene" hanno fatto leva per giocargli uno scherzo, prima dell'inizio della kermesse sanremese. Un finto cameraman infiltrato ha iniziato a palesare una serie di sintomi per convincere Ultimo di essere malato e l’ipocondria dell’artista – insieme al suo manager e a un finto medico, complici del programma - ha fatto il resto. Così l'artista è stato condotto in una clinica per fargli bere un miracoloso medicinale sperimentale… come sarà finita?