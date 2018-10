Lo scherzo de Le Iene a Franco Oppini: sua moglie lo tradisce con un toyboy

Le crudelissime Iene hanno colpito ancora. Vittima del loro scherzo questa volta è l'attore Franco Oppini, ex di Alba Parietti, che vive un vero e proprio dramma nel momento in cui scopre che la moglie Ada Alberti potrebbe tradirlo. Complice anche il figlio Francesco, che mostra al padre un video in cui la donna, spesso ospite di Barbara D'Urso, sembra avere atteggiamenti affettuosi fuorionda con tale Nicolò.



"Chi è questo qui? Stanno giocando? E come ti è arrivato?" Oppini è prima incuriosito e poi, a mano a mano che la situazione degenera, preoccupato e geloso. "Ho un amico cameraman che lavora lì - risponde Francesco -. Pare la accompagni lì da mesi". Indizi su indizi minano la fiducia dell'attore, che alla fine si precipita nel camerino della Alberti per scoprire, nel bagno, proprio il fantomatico Nicolò: soltanto nel momento in cui Oppini scoppia in lacrime gli viene rivelata tutta la cattivissima verità.