Marco Columbro sbotta contro Barbara d'Urso: "Vengo lì e ti strappo il vestito. Non sono qui per parlare dei c***i miei"

Dopo il difficile intervento di Giorgia Meloni, a "Live - Non è la d'Urso" si parla di pensioni basse e di vip in difficoltà economiche. Mentre Barbara d'Urso fa qualche domanda ai suoi ospiti, Marco Columbro si sente punto sul vivo e l'attacca verbalmente. La padrona di casa, senza perdere le staffe, risponde che gli stava dando la possibilità di smentire quanto uscito sui giornali in merito ai suoi presunti debiti ma l'ex presentatore, dopo i primi secondi di calma, ha uno scatto: "Se vogliamo parlare di come è cambiata la mia vita va bene, se volete fare una trasmissione sulla mia pelle mi alzo e me ne vado".

A poco servono i tentativi sia di Barbara d'Urso sia degli altri ospiti di mediare e riportare la tranquillità e mediare uno scatto d'ira fuori luogo, Columbro alza sempre più la voce fino a sbottare: "Vengo lì e ti strappo il vestito. I cazzi miei sono cazzi miei".

D'Urso evita di entrare nel merito e va avanti ma non può non lanciare una frecciatina: "Io cerco di mantenere il sorriso, voi non vi accavallate, prima che mi faccia girare le scatole anche io".