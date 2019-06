Quando Marco Columbro raccontava a "La Grande Avventura" i suoi esordi

Gli esordi in tv, poi l'incredibile ascesa sulle reti Mediaset, dove è al timone di diverse trasmissioni di grande successo, come "Buona Domenica", "Paperissima" e "Scherzi a parte". Infine il malore improvviso, il coma e l'allontanamento dalla televisione.



Difficile ripercorrere in poche righe la carriera di Marco Columbro, che venerdì 28 giugno festeggia 69 anni. Solo pochi giorni fa il conduttore ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, dichiarando di essersi sentito "dimenticato dalla tv".



"Per cinque o sei anni ho bussato a tutte le porte, invano - aveva spiegato - poi me ne sono fatto una ragione, la vita è fatta di cambiamenti". Oggi Columbro è impegnato nella gestione di una locanda in Toscana, ma in questo giorno di festa vogliamo omaggiarlo con una clip tratta da "La grande avventura" (1995), quando insieme all'assistente di studio Enzo di Francesco raccontò alcuni aneddoti legati ai suoi esordi in tv.