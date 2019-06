Marco Columbro: "Nessuno mi vuole più in tv, me ne sono fatto una ragione"

Marco Columbro è sparito dal piccolo schermo dopo che nel 2003 l'ha colpito un ictus. Da allora il conduttore è apparso sempre più raramente in tv. Al "Corriere della Sera" racconta la sua nuova vita, tra una locanda in Toscana e il libro che parla della sua spiritualità. Nega di avere problemi economici e confessa: "Per cinque o sei anni ho bussato a tutte le porte, invano. Poi me ne sono fatto una ragione: la vita è fatta di cambiamenti".