Marco Columbro e Lorella Cuccarini pattinatori sul ghiaccio improvvisati tra cadute e risate

Dal 1991 al 1992 Marco Columbro e Lorella Cuccarini hanno condotto insieme "Bellezze sulla neve". Una coppia di conduttori indimenticabile che volle sorprendere il pubblico con un ingresso in grande studio: con i pattini ai piedi i due si esibirono in un divertente balletto sul ghiaccio. L'equilibrio, però, venne a mancare e in poco meno di due piroette Columbro e Cuccarini caddero a terra tra le risate dei presenti. Un divertente scheck per iniziare in bellezza il programma dei giochi ambientati nella neve.