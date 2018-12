Marcin Patrzalek vince la finale di "Tu Si Que Vales"

Si chiama Marcin Patrzalek, suona la chitarra in maniera sublime e dopo una finale combattutissima si è aggiudicato la vittoria della quinta edizione di "Tu si que vales". Il 18enne polacco, che da giovanissimo ha iniziato a suonare per caso, ha dovuto vedersela con dei concorrenti molto agguerriti, che hanno ulteriormente alzato il livello del talento mostrato durante tutto il format di Canale 5. A lottare per l'ambito premio l'orchestra MagicaMusica, il mago romano Raffaello Corti e la cantante Virginia De Lutti.



Marcin è riuscito ad avere la meglio conquistando il 54% dei voti e ha promesso di utilizzare i 100mila euro del premio per studiare musica a Boston e poter continuare così a stupire con le sue incredibili doti musicali.