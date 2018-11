"Tu Sì Que Vales", Iva Zanicchi sulla goffa danza del ballerino: "Sesso allo stato puro"

Una camicia in raso arancione, una capigliatura brizzolata che non si vede spesso in una discoteca. Eppure, Roberto Anghinoni si presenta a "Tu Sì Que Vales" come ballerino di disco dance. Ha 54 anni e si diletta sulle piste da autodidatta. “C’è passione e divertimento”, prova a spiegare per tamponare la falla dell’insuccesso dopo la performance. Poi si consola con un ballo scatenato con Belen sulle note degli Eiffel 65. E anche con un suo bacio sulla guancia



Roberto, per convincere i giudici, si vanta di un premio passato: "Quando mi sono sposato hanno fatto un po' di animazione e su venti persone che ballavano, sono arrivato primo. Ho vinto una borsa per giocare a bocce". Nemmeno questa dichiarazione fa breccia ma alla fine arriva il colpo di scena, un’ultima possibilità per convincere i giudici: una sfida di danza contro Alessio Sakara. L’esibizione trascina il pubblico e coinvolge Iva Zanicchi: “Esprime sesso allo stato puro". Anghinoni è certo di aver convinto i giudici, finché il no di Gerry Scotti non mette fine alle sue speranze.