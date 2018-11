A "Tu si que Vales" Irama e Giulia De Lellis ufficializzano la relazione

CINQUE EX ALL'ATTACCO - A quanto pare Irama ha lasciato parecchi cuori infranti dietro di sé e le sue ex (?) fidanzate si sono fatte avanti via social. La prima è stata la modella Giulia Tascione, che ha commentato: "Meno di una settimana fa mi ha detto che mi amava! Dico solo complimenti!". Poi è stata la volta della ballerina Ana Yanirsa, che ha partecipato al video "Nera": "Dopo tutto quello che c’è stato tra di noi... questo è quello che sei, bravo!". E' spuntata poi la sua ex collega di "Amici" Nicole Vergani, che ha aggiunto: "Non dico che eravamo fidanzati ma comunque per due mesi si è avuta molta intimità. Solo fuori ho scoperto di essere l'amante". Delusa da lui anche Megghi Galo, ex corteggiatrice di "Uomini e Donne", che ha sentenziato: "Mi sa lo diceva (Ti amo) un po' a tutte, sfigato!". A completare (per ora) il quadretto l'ex di "Amici" Sephora Ferrillo: "Ogni falsità è una maschera e si arriva sempre a distinguerla dal volto".



Riuscirà la De Lellis a tenersi stretto questo farfallone? Dopo l'esperienza come corteggiatrice a "Uomini e Donne" (dove riuscì a farsi scegliere da Andrea Damante) sa come gestire le rivali in amore e tenere a bada la gelosia. Di certo le "refernze" presentate dalle sue ex non sono un un bel biglietto da visita ...