Mara Venier festeggia 15 anni d'amore con Nicola Carraro

Era il 28 giugno del 2006 quando, di fronte al sindaco di Roma Walter Veltroni, Mara Venier e Nicola Carraro si dicevano sì. Quindici anni di matrimonio che la conduttrice festeggia con una serie di post su Instagram, in cui ricorda il momento delle nozze. E che suggella con un video in cui la si vede ricevere un enorme mazzo di rose rosse in regalo.