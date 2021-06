Mara Venier in convalescenza gioca a cuscinate con il nipotino

Mara Venier in convalescenza gioca con il nipotino Tgcom24 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

La risata non le manca mai, nemmeno dopo un intervento durato ore in bocca. Mara Venier è in convalescenza dopo un’operazione dal dentista e ne approfitta per farsi coccolare dal nipotino. Anzi la conduttrice e il suo adorato Claudietto se la ridono sul lettone di Mara e si prendono letteralmente a cuscinate. A filmare il simpatico siparietto è il marito Nicola Carraro.