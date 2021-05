Eleonora Daniele battezza la figlia, Mara Venier madrina: guarda le foto

Per il battesimo di sua figlia Carlotta , Eleonora Daniele non poteva chiedere di più. La giornata primaverile era calda e assolata, e sulla terrazza panoramica in centro a Roma il clima era dei più festosi. Mara Venier , madrina della piccola e tra gli ospiti insieme al marito Nicola Carraro , era spumeggiante e ha condiviso tutti i dettagli per far partecipare anche i follower alle celebrazioni.

Per tenere a battesimo Carlotta, Mara ha scelto un tailleur fucsia abbinato a una t-shirt dalla stampa estiva. Eleonora invece era elegantissima con un abito rosa pallido con tanti fiorellini. Le due conduttrici hanno tagliato la torta insieme a Giulio Tassoni, papà della piccola festeggiata che stava facendo il riposino al momento clou dei festeggiamenti.

"Stamattina battesimo di Carlotta, grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia… emozionata per essere la madrina… evviva Carlotta, evviva la vita" ha scritto la Venier sui social postando la foto dell'allegra tavolata. Carlotta compirà un anno il 26 maggio e la Daniele ha aspettato che si allentassero le misure restrittive riguardanti le cerimonie per battezzarla. Sulla scelta della madrina non ha mai avuto dubbi, Mara è stata "prenotata" già prima che la piccola nascesse: "Mi hai portato fortuna. Non ci credevo più. A 43 anni non era facile, pensavo che era troppo tardi e che per aver dato spazio al lavoro ormai era andata così", aveva detto. E invece la vita ha saputo sorprenderla, e lei ha celebrato questo bel regalo nel migliore dei modi.

