Eleonora Daniele dimagrita e in formissima, guarda il suo dolce risveglio con Carlotta

Bella, felice e innamorata, Eleonora Daniele pronta a tornare in tv posta gli scatti della figlia. In una tenerissima immagine con la bambina tra le braccia scrive: “Svegliarsi così la mattina diventa un paradiso… Carlotta amore mio”. Poi dietro le quinte della sua trasmissione si lascia andare alle confidenze e ad Alberto Matano dice: “Hai visto quanto sono dimagrita?”.

Il collega ride mentre la filma e chiede: “No vabbè, come hai fatto?”. Allora la Daniele risponde orgogliosa: “Allattando caro”. Eleonora è diventata mamma di Carlotta lo scorso 25 maggio e pochi giorni fa ha festeggiato l’anniversario di matrimonio con Giulio Tassoni. “Esattamente un anno fa – ha scritto a corredo di uno scatto delle nozze - Oggi un giorno speciale. Se penso che, da lassù, ci hanno fatto il regalo più grande: la nostra piccolina. Buon anniversario, my love”. Una pioggia di auguri e cuoricini da parte dei follower, tra cui Mara Venier, che è stata anche madrina di Carlotta.

“Questa per me è stata un’estate indimenticabile, la felicità si coglie negli attimi. E questo momento è unico. Pronta a ripartire e piena di nuova energia” scriveva pochi giorni fa la Daniele a corredo di una foto dal mare. E in occasione del suo compleanno meno di un mese fa insieme alla sua bimba diceva: “Il mio primo compleanno da mamma. Che dirvi. La felicità? Lei il regalo più bello… Quando sei tra le mie braccia tocco il cielo con un dito.”

