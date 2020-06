Eleonora Daniele, tenero scatto social della figlia neonata per il complimese

Eleonora Daniele, tenero scatto social della neonata per il complimese 1 di 18 Diva e Donna 18 di 18 Diva e Donna 18 di 18 Diva e Donna 18 di 18 18 di 18 instagram 18 di 18 instagram 18 di 18 instagram 18 di 18 instagram 18 di 18 instagram 10 di 18 instagram 11 di 18 IPA 12 di 18 instagram 13 di 18 Gente 14 di 18 Instagram 15 di 18 Gente 16 di 18 IPA 17 di 18 instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Aveva promesso che avrebbe lavorato fino all'ultimo e così ha fatto, ma per Eleonora il parto non è stato una passeggiata: "Sono andata in clinica, le acque non si erano ancora rotte, ma avevo le contrazioni da una settimana. Carlotta si era messa storta quel giorno, aveva appoggiato la testina nella parte destra, così il ginecologo mi ha consigliato di farla nascere. Non è stato un parto facile" ha raccontato in un'intervista con la Venier. "La gioia dell'arrivo di Carlotta ripaga qualsiasi tipo di dolore" ha concluso la Daniele, rimasta incinta a 43 anni quando ormai iniziava a perdere la speranza.

Pochi giorni fa Eleonora e il marito Giulio Tassoni hanno portato la loro piccola alla prima visita pediatrica. Il settimanale "Diva e Donna" ha immortalato il momento, cogliendo anche un tenero bacio tra i due neogenitori. Durante l'estate la conduttrice si godrà la maternità prima di tornare in onda a settembre. Ma non sarà un'estate di solo relax: per lei ci sarà il battesimo di Carlotta da organizzare. Con tutta probabilità la cerimonia si terrà in ottobre e la madrina è già stata scelta: sarà Mara Venier.

