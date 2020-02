Eleonora Daniele, pancione esplosivo in attesa di Carlotta

Diventerà mamma a giugno ed Eleonora Daniele non vede l'ora di tenere tra le braccia la sua bambina. La chiamerà Carlotta, come la nonna che se n'è andata tanti anni fa. Il marito Giulio Tassoni è emozionato, lei dice: “E' entusiasta del mio ventre che lievita. E' diventato molto attento e più premuroso. Ogni volta mi guarda e mi dice che non sono mai stata così bella”. E le immagini del pancione lievitato pubblicate dal settimanale Gente lo dimostrano.

“Dal primo mese la pancia era evidente e rotonda: ho pensato che fossero due gemelli” racconta la Daniele che è di cinque mesi e mezzo e ha preso una decina di chili, praticamente tutti sul ventre. “Da un paio d'anni desideravo un bimbo, ma non era scontato che riuscissi a realizzare il mio desiderio visto che avevo superato i 40 anni... Poi la mia bambina è arrivata al momento giusto. Ora mi sento profondamente pronta per essere madre...” continua Eleonora.



Felice e raggiante aggiunge: “La gravidanza è uno stato di beatitudine, che a me ha infuso serenità e voglia di fare... Certo le nausee che ho vissuto il primo trimestre non mi hanno reso facili le giornate, ma via via le sto superando. Tanto che ora stanno arrivando le voglie: ai dolci alla crema non resisto”.

