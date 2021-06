Passata la paura Mara Venier va a pranzo fuori con Alberto Matano

Dopo giorni di apprensione, finalmente Mara è riapparsa serena e sorridente. "Grazie Alberto....la nostra Domenica.... grazie a tutti voi amici di Instagram.....a presto", ha scritto a margine del selfie con il collega. "Questa domenica è tutta per me", ha ribattuto sempre via social Alberto.

I due si sono incontrati all'Hotel Eden di Roma e il conduttore ha condiviso attraverso le storie il loro tête-à-tête: "Non potete sapere chi c'è con me oggi, una domenica pazzesca... ma quanto sei bella!". "Ehhh... come il c*** della padella!", ha replicato con ironia Mara prima di alzare il bicchiere per brindare alla sua guarigione.

