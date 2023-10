Leggi Anche Jovanotti ancora sulla sedia a rotelle, la foto con Mara Venier

Un giallo che è stato risolto in poche ore. Mara Venier ha infattio deciso di condividere con i follower un momento delicato del marito e ha accompagnato la foto con una didascalia per rassicurare tutti: "Tutto bene... ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto… e l’amore porta bene sempre….".

Nella foto in questione si vede Nicola Carraro su una sedia a rotelle con un telefonino in mano, in videochiamata con il nipotino Claudio, chiamato Iaio, primogenito del figlio della Venier Paolo Capponi. Lo stesso Carraro ha voluto sottolineare la natura della sua presenza in ospedale e in un commento sotto il post della moglie ha scritto: "Una broncoscopia andata bene". Tutto è bene quel che finisce bene.

Il post della Venier è stato subito inondato di like e commenti, molti i presonaggi dello spettacolo che hanno voluto far sentire la loro vicinanza: da Alba Parietti ad Alberto Matano, da Patty Pravo a Sandra Milo.