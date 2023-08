Mara Venier è in vacanza col marito Nicola Carraro nella loro villa nella Repubblica domenicana ed è andata a trovare Lorenzo Jovanotti, che sta ancora trascorrendo la lunga convalescenza dopo l'intervento per la rottura del femore.

L'incidente

Lorenzo Jovanotti è stato vittima di un grave incidente in bicicletta nel paese caraibico dove è in vacanza con la moglie Francesca Valiani, ospiti di amici. Lorenzo stava facendo uno dei suoi abituali lunghi giri in bicicletta, quando un dosso anti-velocità non segnalato lo ha sbalzato per aria: la caduta gli è costata la rottura della clavicola e del femore e un intervento chirurgico per l'applicazione di placche in metallo sulle due ossa. Ora l'artista sta trascorrendo un periodo di convalescenza post-operatorio sempre ai Caraibi.