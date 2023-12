Maninni, ecco chi è il cantante in gara tra i big di Sanremo 2024

"Non ci posso credere, non riesco neanche a scrivere questa descrizione ma una cosa posso dirla: andiamo a Sanremo 2024" ha scritto l'artista sui social, mostrando il video della sua reazione all'annuncio di Amadeus . Classe 1997, nato e cresciuto a Bari, da giovanissimo impara a suonare la chitarra, il piano e la batteria, iniziando così a dare forma al sogno di diventare un vero artista, facendosi influenzare da band internazionali come U2, Pink Floyd e Oasis, ma anche dal cantautorato italiano che porta la firma di Vasco Rossi, Ligabue, Lucio Dalla, Cesare Cremonini e Lucio Battisti.

Maninni, gli esordi ad Amici 2016 Nel 2016, Maninni partecipa ai casting per "Amici", dove si presenta semplicemente come Alessio Mininni e presenta il suo inedito "Quando sorridi e stai con me". Qui ha modo di esibirsi con nuovi brani, come "Non cambiare mai", ma anche di interpretare canzoni di grande successo come "Dedicato a te" de Le Vibrazioni, "Insieme a te sto bene" di Battisti o "Mercy" di Shawn Mendes. L'esperienza nella scuola di Maria De Filippi s'interrompe a un passo dal serale, quando non riesce a superare l'esame di sbarramento.

L'eliminazione da "Amici" non frena l'entusiasmo del giovane cantautore, che un anno più tardi debutta nella scena musicale con il brano "Parlami di te", mentre nel 2019 collabora con il rapper Marmo per il singolo "Peggio di ieri".

La crescita di Maninni Il 2021 segna per Maninni una vera svolta con la pubblicazione di brani significativi come "Senza", "Vestito rosso" e soprattutto "Vaniglia", canzone con la quale ottiene ottimi risultati e che lo aiuta, come rivelato dallo stesso artista, a "uscire da un periodo di pausa in cui si sentiva bloccato".



"Quando scrivo o produco una canzone cerco solo di raccontarmi in maniera molto semplice utilizzando momenti o scene di vita quotidiana senza parafrasarle troppo - racconterà in un'intervista rilasciata nel 2023 alla rubrica musicale di Tgcom24 "Sound On" - Cerco di essere sincero con me stesso".

Maninni e la presentazione di "Bari NY" La sua scrittura diventa così sempre più profonda e le riflessioni sull'amore sono alla base di "Bari NY", singolo che Maninni aveva presentato a "Sound On". "Mi piace definirla una sorta di concetto per rivivere quei ricordi che spesso dimentichiamo - aveva spiegato nell'intervista - In una relazione può capita di perdersi nella routine, quando basterebbe veramente poco per rivivere le stesse emozioni della prima volta".

