Malore per Taylor Mega in discoteca: lei rassicura tutti via social

Disavventura per Taylor Mega . L'influencer ed ex concorrente de "L'isola dei famosi", durante una serata in discoteca nel Comasco ha accusato un malore mentre scattava della foto con i fan. Il giorno dopo ha pensato bene di rassicurare tutti con una storia su Instagram . "Mi scuso, sono dovuta scappare - ha detto -, mi spiace tanto per quelli che erano venuti da lontanissimo ma ho avuto un dolore fortissimo. Capita, ma adesso sto benissimo". .

La serata era iniziata bene, come testimoniano alcune sue stories dove la si vede salutare il pubblico del locale in visibilio. Ma poi è finita nel peggiore dei modi. Proprio mentre faceva le foto con i fan che erano venuti ad ammirarla, Taylor non si è sentita bene. "Serata pazzesca, eravate tantissimi - dice lei -, ma purtroppo non è andata benissimo perché mi sono sentita male. Anche quelli con cui stavo facendo le foto mi hanno vista un po' rinc...ta ma stavo male. Mi spiace per quelli con cui non sono riuscita a fare le foto. Sarà per un'altra occasione".