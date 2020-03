Malgioglio e la sua quarantena: "Sono una casalinga disperata"

A "Live non è la d'Urso" Cristiano Malgioglio racconta la sua quarantena per l'emergenza coronavirus. L'artista la sta passando in totale solitudine, è molto attento alle regole e manda un appello affinché tutti le rispettino. Non perde però la sua ironia e la sua gioia di vivere e a Barbara d'Urso confessa: "Mi sento una casalinga disperata, uccido il tempo lavando la casa, tolgo la polvere, cucino male, non so fare il letto... mi sono anche depilato da solo".