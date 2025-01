Malena e l'addio alla pornografia: "Non ero più libera di dire no"

"Tutto è iniziato con un problema di salute mio e poi di mia madre, e lì mi sono resa conto che il mio personaggio mi stava annientando. Per molti il mio lavoro non veniva riconosciuto come tale, e questo cominciava a pesarmi. Non ero più libera di dire no a chi lavorava per me nel procurarmi serate e spettacoli, non bastava mai. I ritmi erano sostenuti e ho cominciato a dimagrire, così ho detto basta. Questo è un settore gestito da uomini poco sensibili e poco umani e con il tempo mi sono resa conto che non c'è possibilità di cambiare il sistema, per questo ho deciso di tornare a casa da mia mamma e spero un giorno anche da mio padre" conclude.