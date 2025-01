Memo Remigi: "Non sono stato sempre fedele a mia moglie"

"Sono sempre stato cosciente delle mie deviazioni amorose, perché non ho mai creato famiglie e messo al mondo altri figli. I miei punti di riferimento erano sempre mia moglie e mio figlio" racconta Memo Remigi a Silvia Toffanin. "A un certo punto però mia moglie non ha sopportato più nulla di tutto questo e ci siamo separati, ha preso tutte le mie cose e le ha buttate. Poi ci siamo riavvicinati, ci sentivamo comunque tutti i giorni, non mi sono mai fatto mancare come padre e anche, devo dire, come marito. Ho chiesto tante volte scusa, da quando non c'è più faccio i conti con la coscienza" conclude.